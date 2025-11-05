В Ленинградской области обнаружили узел связи телефонных мошенников

В Ленинградской области задержан житель города Пикалево. Его подозревают в создании технического центра для дистанционного обслуживания мошенников. Мужчина установил в своей квартире оборудование, с помощью которого злоумышленники могли звонить россиянам из-за рубежа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.

Возбуждено уголовное дело по статье 274.3 УК (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). Подозреваемый заключен под стражу. Личности его соучастников устанавливаются.

По данным МВД, стационарный технический центр был создан в июле 2025 года. Полицейские провели обыск и изъяли у подозреваемого два GSM-шлюза, сим-бокс, системный блок, Wi-Fi-роутеры и около 240 SIM-карт различных операторов связи. Номера изъятых SIM-карт использовались при мошеннических звонках жителям нескольких регионов России.