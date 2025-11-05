Мусульманин, социалист и рэпер: чем известен новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани

5 ноября кандидат от Демократической партии Зохран Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка. Он стал самым молодым мэром города с 1892 года, а также первым мэром-мусульманином Нью-Йорка. Подробности биографии американского политика с индийскими корнями — в справке “Ъ”.

Зохран Кваме Мамдани родился 18 октября 1991 года в Кампале — столице Уганды. Родители — уроженцы Индии. Отец — Махмуд Мамдани, ректор Международного университета Кампалы, профессор антропологии, политологии и африканских исследований. Мать — Мира Наир, кинорежиссер, дважды лауреат приза Каннского кинофестиваля, дважды номинант на премию «Оскар». Второе имя ребенку дали в честь революционера и первого премьер-министра Ганы Кваме Нкрумы.

В 1998 году, когда Зохрану было семь лет, семья переехала в Нью-Йорк. В 2010-м он окончил Высшую школу естественных наук Бронкса, в 2014-м получил степень бакалавра африканских исследований в университете Боудин-колледж. Там же стал одним из основателей местного отделения организации «Студенты за справедливость в Палестине».

В 2015 году стал волонтером на выборах в городской совет Нью-Йорка. В 2017-м вступил в организацию «Демократические социалисты Америки» (DSA) — крупнейшее социалистическое объединение в США (около 80 тыс. членов). Работал в предвыборной кампании кандидата в городской совет Нью-Йорка палестинского лютеранского священника Хадера Эль-Ятима. В 2018-м руководил кампанией Росса Баркана на выборах в Сенат штата Нью-Йорк.

Параллельно с политикой занимался музыкой. Будучи поклонником хип-хопа, сочинял и продюсировал рэп. В 2016 году под псевдонимом Young Cardamom (Молодой Кардамон) совместно с угандийским рэпером HAB выпустил альбом «Sidda Mukyaalo», что на языке луганда означает «Мы не вернемся в деревню». В том же году продюсировал саундтрек к фильму «Королева Катве», который сняла его мать.

В 2020 году при поддержке DSA избран в ассамблею штата Нью-Йорк (законодательное собрание). В 2021 году участвовал в 15-дневной голодовке в поддержку нью-йоркских таксистов, купивших дорогие лицензии на работу и требовавших списать долги. Переизбирался в 2022 и 2024 годах. За пять лет работы стал соавтором 240 законопроектов.

В 2024 году объявил об участии в выборах мэра Нью-Йорка. В ходе предвыборной кампании обещал построить 200 тыс. единиц доступного жилья за 10 лет, сделать бесплатным проезд на автобусах, ввести бесплатное дошкольное образование и открыть муниципальные магазины в каждом районе города, чтобы снизить цены на продукты питания.

Призывает к повышению минимальной заработной платы до $30. Рассчитывает привлечь в казну $9 млрд за счет повышения налогов для корпораций и состоятельных горожан.

Автор программы «Зеленые школы для более здорового Нью-Йорка», которая предусматривает установку солнечных батарей в 500 школах.

Стремится сделать Нью-Йорк городом-убежищем для секс-меньшинств (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Считает апартеидом политику Израиля в Газе. Летом 2025 года заявил, что арестует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента РФ Владимира Путина, если те посетят Нью-Йорк, тем самым исполнив решения МУС.

Осуждает действия Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) при администрации Дональда Трампа, называет их фашистскими. Президент США в ответ называет господина Мамдани «стопроцентным коммунистическим сумасшедшим».

Имеет двойное гражданство Уганды и США. Исповедует ислам шиитского толка. Женат на художнице Раме Дуваджи, пара познакомилась в приложении для знакомств Hinge. Говорит на хиндустани, бенгальском, испанском и арабском языках.