Песков выразил сожаление из-за планов Молдавии закрыть Русский дом в Кишиневе

Решение властей Молдавии закрыть Русский дом в Кишиневе вызывает сожаление. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, такие действия противоречат интересам населению республики.

«Очень жаль, что руководство Молдавии продолжает линию на отрицание всего, что связано с нашей страной в ущерб интересам значительной, если не большей части населения страны. Это очень плохо. Здесь можно только выразить сожаление»,— сказал представитель Кремля.

5 ноября правительство Молдавии одобрило законопроект о денонсации соглашения о работе Российского центра науки и культуры (Русский дом) в Кишиневе. «РИА Новости» в пресс-службе Россотрудничества заявили, что следят за ситуацией и работают в плановом режиме.

Российский центр науки и культуры в Кишиневе работает с февраля 2009 года. Основные направления его деятельности — продвижение русской культуры, российского образования и науки; укрепление позиций русского языка; общественная дипломатия; сохранение историко-мемориального наследия. В центре проходят выставки, концерты, литературные вечера, кинопоказы. О решении закрыть представительство Россотрудничества власти Молдавии сообщали в феврале.

Лусине Баласян