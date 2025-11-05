В Саратове жителям поврежденного взрывом газа дома выдали жилищные сертификаты

В Саратове жильцы квартир, разрушенных взрывом газа в июле 2025 года, получили сертификаты на покупку жилья. Об этом сообщили в региональном минстрое. Сертификаты получили все 53 собственника (35 квартир). Общая сумма выделенных средств составила 161 млн руб.

Из 53 жителей, получивших выплаты, уже 48 приобрели новое жилье. «Эти граждане улучшили свои жилищные условия. Документы остальных граждан находятся в работе, в ближайшее время всем должны быть направлены выплаты»,— пояснили в министерстве.

Утром 25 июля в десятиэтажном доме №2 на улице Блинова в Саратове произошел взрыв газа. Обрушилась угловая секция здания с 7 по 10 этаж. Погибли семь человек, включая одного ребенка. Пострадали 18 человек. В регионе вводили режим ЧС, поисково-спасательная операция длилась двое суток. С 25 июля жители разрушенных квартир находились в пунктах временного размещения. Губернатор региона Роман Бусаргин пояснял, что сумма выплаты каждому потерпевшему будет определяться исходя из стоимости квадратного метра утраченного жилья. Минстрой установил ее на уровне 88,8 тыс. руб.

Полина Мотызлевская