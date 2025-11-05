Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Саратове жителям поврежденного взрывом газа дома выдали жилищные сертификаты

В Саратове жильцы квартир, разрушенных взрывом газа в июле 2025 года, получили сертификаты на покупку жилья. Об этом сообщили в региональном минстрое. Сертификаты получили все 53 собственника (35 квартир). Общая сумма выделенных средств составила 161 млн руб.

Из 53 жителей, получивших выплаты, уже 48 приобрели новое жилье. «Эти граждане улучшили свои жилищные условия. Документы остальных граждан находятся в работе, в ближайшее время всем должны быть направлены выплаты»,— пояснили в министерстве.

Утром 25 июля в десятиэтажном доме №2 на улице Блинова в Саратове произошел взрыв газа. Обрушилась угловая секция здания с 7 по 10 этаж. Погибли семь человек, включая одного ребенка. Пострадали 18 человек. В регионе вводили режим ЧС, поисково-спасательная операция длилась двое суток. С 25 июля жители разрушенных квартир находились в пунктах временного размещения. Губернатор региона Роман Бусаргин пояснял, что сумма выплаты каждому потерпевшему будет определяться исходя из стоимости квадратного метра утраченного жилья. Минстрой установил ее на уровне 88,8 тыс. руб.

Полина Мотызлевская

Взрыв газа в жилом доме в Саратове

Местные жители у многоэтажного жилого дома на улице Блинова

Местные жители у многоэтажного жилого дома на улице Блинова

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Последствия взрыва бытового газа

Последствия взрыва бытового газа

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Из-за взрыва произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж

Из-за взрыва произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Жителей соседних подъездов эвакуируют из-за угрозы дальнейшего обрушения

Жителей соседних подъездов эвакуируют из-за угрозы дальнейшего обрушения

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Сотрудники МВД на месте взрыва

Сотрудники МВД на месте взрыва

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Здание, пострадавшее от взрыва

Здание, пострадавшее от взрыва

Фото: Stringer / Reuters

Сотрудники МЧС на месте происшествия

Сотрудники МЧС на месте происшествия

Фото: Ирина Фенина / РИА Новости

От взрыва пострадали 10 человек

От взрыва пострадали 10 человек

Фото: РИА Новости

Под завалами жилого дома все еще могут оставаться люди

Под завалами жилого дома все еще могут оставаться люди

Фото: Ирина Фенина / РИА Новости

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что ведомство готово эвакуировать пострадавших на лечение в Москву

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что ведомство готово эвакуировать пострадавших на лечение в Москву

Фото: Stringer / Reuters

На месте происшествия в круглосуточном режиме работают врачи и полицейские

На месте происшествия в круглосуточном режиме работают врачи и полицейские

Фото: Governor of Saratov Region Roman Busargin / Telegram / Handout / Reuters

Сотрудники МЧС разбирают завалы

Сотрудники МЧС разбирают завалы

Фото: Russian Emergency Ministry Press Service / AP

Спасатели на месте взрыва

Спасатели на месте взрыва

Фото: Saratov region governor Roman Busargin official Telegram channel / AP

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации

Фото: Ирина Фенина / РИА Новости

Сотрудники МЧС на месте происшествия

Сотрудники МЧС на месте происшествия

Фото: Ирина Фенина / РИА Новости

Подъезд дома, в котором произошел взрыв

Подъезд дома, в котором произошел взрыв

Фото: РИА Новости

