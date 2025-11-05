Квартиры с пространством: ГК «ПСК» открыла продажи в ЖК «Галерная гавань»

Выбор недвижимости бизнес-класса у воды в Санкт-Петербурге пополнился новым предложением в жилом комплексе на берегу Галерной гавани, по улице Шкиперский проток. Кроме жилых домов здесь также появится культурное и деловое пространство на набережной.

Локация гавани, ведущая свою историю с 1723 года, продолжит свое развитие в жилом и общественном статусе за счет строительства ЖК «Галерная гавань». Жилой комплекс представляет собой шесть зданий, 6- и 12-этажных, на 813 квартир в общей сложности. В 6-этажных корпусах расположится всего по 20 квартир. Планировки представлены вариантами от студий (на их долю приходится лишь 5% в квартирографии) до четырехкомнатных, с площадями от 29,5 до 134 кв. м. Стоимость квартир начинается от 13,4 млн рублей.

На данный момент в продажу выведена 181 квартира в корпусах №1, 3 и 5. Виды из окон открываются на акваторию гавани, Финский залив, устье Невы, центральную часть города, Васильевский остров и внутреннюю территорию.

Здания жилого комплекса образуют закрытое внутреннее пространство с ландшафтным дизайном территории. Под ней разместится подземный паркинг на 606 машино-мест.

В каждой парадной расположатся лаунж-пространства с мягкой гостевой зоной и коворкингом. Дизайн интерьеров будет выполнен в концепции «Рассветы и закаты над заливом и Невой», с цветовыми градиентами. В жилом комплексе будет устроен комьюнити-клуб для жителей — с детским клубом, фитнес-залом, коворкингом, кинозалом и клубной гостиной.

Также будет и еще одно решение, редкое для жилого строительства,— городское культурное и деловое пространство, с реконструкцией зданий на набережной. Сама набережная будет превращена в пешеходную, в территорию общественного пространства.

Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК», рассказывает: «Участок с историческим статусом выбран как предпочтительный для недвижимости бизнес-класса. Доработка имевшегося проекта позволила увеличить средний метраж и сократить количество квартир. Также нас привлекла возможность вернуть в современное использование целый ряд старинных зданий и перезапустить набережную гавани уже в совершенно новом качестве».

В ближайшие годы локация получит и дополнительные улучшения транспортной доступности. Улица Шкиперский проток будет соединена дополнительным съездом с ЗСД к 2027 году. Съезд пройдет севернее участка строительства ЖК «Галерная гавань». Также в 800 м от него, на пересечении улиц Шкиперский проток и Наличной, запланировано открытие станции метро «Гавань».

«Галерная гавань» стала вторым проектом ГК «ПСК» в старой части Васильевского острова. Весной 2025 года компания начала строительство ЖК «Ассамблея» на Малом проспекте Васильевского острова.

ЖК «Галерная гавань» — застройщик ООО «СЗ «Проект-37», проектная декларация на сайте наш. дом.рф.