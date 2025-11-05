Патентам подыскивают категории

Экскурсии по местам Юрия Шатунова — такой турпродукт может появиться на московском рынке, а в перспективе выйти в регионы. Об этом пишет «РИА Новости». По данным агентства, вдова певца Светлана Шатунова подала заявку на регистрацию товарного знака имени супруга в категории «Путешествия, экскурсии и круизы». В картотеке Роспатента эта информация пока не обновилась. Но, как выясняется, уже появился интересант, который планирует монетизировать имя солиста «Ласкового мая». Как работает маркетинг при жизни и после смерти знаменитостей? И кто за этим стоит? Выясняла Аэлита Курмукова.

Товарный знак чаще всего монетизируют звезды шоу-бизнеса еще при жизни , но в зависимости от завещания на него могут претендовать и наследники. Среди имен-брендов Коркунов, Дымов, Тиньков (Олег Тиньков признан иноагентом в РФ). Сейчас к ним присоединились блогеры-миллионники. На это обращают внимание опрошенные “Ъ FM” патентные поверенные. Тренд наметился в 2023 году, когда в России разрешили регистрировать товарные знаки физлицам. Инфлюенсеры хотят защитить свой канал, логотип и запустить мерч. Но имя нужно не просто заработать, но еще и продать. И у селебрити пока больше шансов.

Главное — это не ошибиться с сегментом и аудиторией, как было в свое время, например, с чипсами Аллы Пугачевой. Молодежь не ассоциировала себя с певицей, и бизнес оказался провальным. То же самое может случиться и с экскурсиями Юрия Шатунова, не исключает креативный директор бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман: «Москва, пароходик маленький раскачивается, алкоголь, песни "Ласкового мая"... Шатунов с путешественником, а особенно с Гиляровским, никак не ассоциируется. Этот бренд мог быть связан с дворовой модой, сегмент "эконом" из 80-х: олимпийки, треники даже, и пойдет. Смотрите, Киркоров зарегистрировал свое имя во всех классах, на всякий случай. И так многие сделали. Но у них есть риск: их имя может быть скомпрометировано. Водка "Жириновский" либо водка "Медведев" — это означает дискредитацию».

Товарный знак чаще регистрируют сами звезды. Бренд «Юрий Шатунов» впервые появился в картотеке Роспатента еще при жизни певца, но правообладателем выступала его супруга Светлана. В перечне товаров были звукозаписывающая аппаратура, организация концертов, шоу… Сейчас — экскурсии. Со вдовой периодически судится продюсер Андрей Разин. Не только за песни, но и за ФИО — якобы патент на товарный знак под своим именем Шатунов ему продал, получив 10 млн руб. Договор, который носитель имени заключил при жизни и в котором передал право на свое имя, не прекращается после его смерти. Он действует до окончания срока соглашения, подчеркивает основатель Kislov.Law, адвокат Сергей Кислов:

«Самым громким был кейс с именем господина Калашникова с заводом-изготовителем ликеро-водочных изделий. Завод получил право на использование наименования "Калашников" при жизни господина Калашникова. И спор возник с наследниками, почему они стали использовать, собственно говоря, это наименование. Помимо непосредственного написания завещания, лицо может создать личный фонд, назначить лиц, которым этот личный фонд будет осуществлять выплаты, связанные с использованием имени, как при жизни, так и на случай смерти».

Михаил Калашников дал согласие на производство водки под своим именем на 30 лет. Договор с ЛВЗ «Глазовский» истекает 31 декабря 2028 года, хотя конструктор умер почти 12 лет назад. Изначально сумма вознаграждения составляла 300 тыс. руб. в год, потом выросла до 1 млн руб., включая налоги. Но чаще всего правообладатели прописывают процент от прибыли или роялти. Формы могут быть разными, продолжает генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина: «Есть непосредственно регистрации после кончины. Даже несколько было заявок на регистрацию "Агаты Кристи", которые пока не увенчались успехом. Во всех случаях препятствием к регистрации является тот факт, что не удается собрать подтверждение от всего музыкального коллектива. Некоторые из этого состава также уже скончались, и за согласием обращаются к наследникам».

Шоу-бизнес активно монетизиурет свое имя при жизни. Самый внушительный портфель, пожалуй, у Григория Лепса. У него порядка десяти зарегистрированных брендов. Франшиза на Leps Bar, например, стоит 220 тыс. руб. за «квадрат». Помещение должно быть минимум 450 кв. м. В этом году певец подал заявку на регистрацию еще двух товарных знаков «дядьГРИШ» и «наГЛец» для открытия отелей, баров, кальянных.

Аэлита Курмукова