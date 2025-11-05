Момент крушения самолета MD-11 в Кентукки попал на видео

Момент крушения грузового самолета MD-11 авиакомпании UPS в аэропорту Луисвилла, штат Кентукки, сняли на видео. При ЧП погибли семь человек, еще 11 — пострадали.

На кадрах видно, как воздушное судно стремительно снижает скорость, после чего жестко касается земли. Самолет, судя по видео, загорелся еще в небе, а при падении огонь охватил и близлежащую территорию, произошел взрыв. Позднее стало известно, что вспыхнули объекты промышленной зоны вблизи аэропорта.

Грузовой самолет MD-11 потерпел крушение 4 ноября около 17:15 (5 ноября в 2:15 мск), вылетая из международного аэропорта Луисвилла в Кентукки, США. Авиагавань приостановила работу на всю ночь.