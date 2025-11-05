Пользователи «Госуслуг» смогут участвовать в поисках пропавших людей

В 2026 году пользователи «Госуслуг» смогут подписать согласие на получение уведомлений о поиске пропавших людей. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме, посвященном 15-летию добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Трансляция выступления шла во «ВКонтакте».

По словам министра, россияне чаще всего заходят на «Госуслуги» с мобильных устройств, и это позволит настраивать уведомления по территориальному признаку. Пользователей, согласившихся получать уведомления, будут информировать о поисковых работах в их регионе.

По данным Минцифры, на «Госуслугах» зарегистрировано порядка 120 млн человек. Господин Шадаев отметил, что ежедневно к сервису обращаются 10-11 млн пользователей. «И чем больше мы можем людей вовлечь, активных пользователей, тем будет лучше», — сказал министр. Он добавил, что эту функцию Минцифры сможет запустить в следующем году.