Суд запретил двум жительницам Новосибирска содержать почти 70 кошек в квартире

Дзержинский районный суд Новосибирска рассмотрел исковое заявление к двум местным жительницам о ненадлежащем содержании жилого помещения. В их квартире содержатся около 70 кошек, рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

«Скопление кошек и котов на сравнительно небольшой территории объективно создает условия для нарушения санитарно-эпидемиологических, гигиенических норм, шума (мяуканье, топот) от естественной жизнедеятельности животных»,— указывалось в иске.

Специалисты областного Центра гигиены и эпидемиологии установили, что содержание аммиака в пробах воздуха внутри квартиры ответчиков и на лестничной площадке в 1,1 и 1,2 раза превышает норму. Составлен протокол об административном правонарушении по факту превышения допустимого количества животных в квартире.

Суд обязал правонарушительниц провести санитарную обработку и устранить источники неприятного запаха. Кошек предложено сдать в приют.

Михаил Кичанов