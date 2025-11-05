Coca-Cola зарегистрировала в России товарные знаки «Спрайт» и «Кока-Кола»

The Coca-Cola Company зарегистрировала в России товарные знаки «Кока-Кола» и «Спрайт». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Заявки на регистрацию были поданы 23 апреля. Товарные знаки регистрируются по 32-му классу международной классификации товаров и услуг — фруктовые и прохладительные безалкогольные напитки, содовая вода, эссенции для приготовления напитков. Знак «Кока-Кола» также зарегистрирован для пива. Регистрация действует 10 лет.