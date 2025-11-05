Дождливая и ветреная погода с потеплением ожидается в Удмуртии на этой неделе

Дождливая и ветреная погода с положительным температурным фоном прогнозируется в Удмуртии до конца недели, сообщили в региональном Гидрометцентре. Самые сильные осадки ожидаются завтра, 6 ноября, ночью и днем. К пятнице, 7 ноября, их интенсивность ослабнет.

Температура воздуха ближайшей ночью и днем, 6 ноября, окажется в пределах 1-6°С. В течение пятницы, 7 ноября — 3-8°С. В последний рабочий день недели температура воздуха окажется выше климатической нормы на 7-9°С.

В выходные дни ожидается похолодание до 0..+6°С. В выходные дни дожди сохранятся, в отдельных районах Удмуртии осадки пройдут со снегом.

«Складывающиеся погодные условия благоприятно скажутся для схода снежного покрова на территории региона»,— говорится в сообщении. По данным на утро сегодняшнего дня, 5 ноября, максимальная высота снежного покрова достигала 6 см. Речь о центральных и северо-восточных районах республики.