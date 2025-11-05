Путин назначил Алексея Серегина замглавы Росархива
Президент Владимир Путин назначил на должность заместителя руководителя Росархива Алексея Серегина. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.
Алексей Серегин
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Еще одним указом президент увеличил число заместителей главы Росархива Андрея Артизова с двух до трех. Должности заместителей также занимают Андрей Юрасов и Сергей Костоглод.
Алексею Серегину 63 года. Ранее он занимал пост замначальника Управления информационного и документационного обеспечения президента РФ.