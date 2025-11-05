Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин назначил Алексея Серегина замглавы Росархива

Президент Владимир Путин назначил на должность заместителя руководителя Росархива Алексея Серегина. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Еще одним указом президент увеличил число заместителей главы Росархива Андрея Артизова с двух до трех. Должности заместителей также занимают Андрей Юрасов и Сергей Костоглод.

Алексею Серегину 63 года. Ранее он занимал пост замначальника Управления информационного и документационного обеспечения президента РФ.

Полина Мотызлевская

