Путин назначил Алексея Серегина замглавы Росархива

Президент Владимир Путин назначил на должность заместителя руководителя Росархива Алексея Серегина. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Алексей Серегин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Алексей Серегин

Еще одним указом президент увеличил число заместителей главы Росархива Андрея Артизова с двух до трех. Должности заместителей также занимают Андрей Юрасов и Сергей Костоглод.

Алексею Серегину 63 года. Ранее он занимал пост замначальника Управления информационного и документационного обеспечения президента РФ.

Полина Мотызлевская