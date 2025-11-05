Жительница Краснодара осуждена на 10 лет за убийство годовалого сына

Краснодарский краевой суд признал 26-летнюю жительницу краевого центра Анастасию Попову виновной в убийстве малолетнего ребенка и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и 2 месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следственного управления СКР по Краснодарскому краю, 27 августа 2024 года Анастасия Попова вместе с сожителем Александром Шейко избили годовалого сына женщины из-за того, что ребенок капризничал.

Мальчик погиб в результате полученных травм. Мать ребенка вызвала врача только через сутки и сообщила, что мальчик якобы упал и ударился головой, а сожителя в это время не было дома. Однако в ходе следствия эта версия была опровергнута собранными доказательствами.

Уголовное преследование в отношении Александра Шейко приостановлено в связи с тем, что подсудимый заключил контракт с Министерством обороны и направился в зону проведения СВО.

Анна Перова, Краснодар