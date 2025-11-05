Рынок скорректирует пробег

Тренд на рынке авто с пробегом изменился. Но распродаж ждать не стоит. За полгода самые популярные подержанные машины подешевели на 5%, следует из данных «Авито». Среди них Lada Kalina, Chevrolet Niva и Renault Duster в третьем квартале потеряли в цене до 10%. И до конца 2025 года ситуативно на некоторые модели цены могут упасть и ниже рынка, допускают эксперты журнала «За рулем». Подробности — у Александра Мезенцева.

“Ъ FM” рассказывал о том, что привозить в Россию иномарки с пробегом становится все сложнее, но и снижение спроса отчасти может стабилизировать цены подержанных авто из-за рубежа. Если говорить о машинах, которые уже находятся на внутреннем рынке, среди экспертов прозвучало такое мнение: некоторые популярные модели могут потерять до 40% стоимости. Все из-за закона о локализации такси. Есть вероятность, что иномарки с разным пробегом перетекут на вторичку из таксопарков. Хотя вряд ли это затронет более чем 2% рынка, да и с такой историей покупателя найти будет сложно, говорят собеседники “Ъ FM”.

А то и вовсе все отправится в серую зону, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Никто не говорит об одномоментной смене автомобилей. Вряд ли самозанятые захотят продать машины, которые не смогут подключиться к агрегатору. На вторичном рынке в связи с потоком каких-то автомобилей вообще ничего принципиально не поменяется. Если и будут колебания, то в рамках одной модели».

В преддверии кардинального повышения утильсбора многие пытались срочно продать старую машину, чтобы успеть купить новую. Соучредитель «Долавто» Сергей Климов при этом серьезного снижения цен не видит: «Многие ждут повышения цен и рассчитывают, что сейчас кто-то бросится менять автомобиль. Про утильсбор давно говорят. Но незаметно, что на вторичном рынке что-то там подешевело, даже трехлетние "китайцы", которые якобы должны были продавать владельцы, купившие их в 2022 году. Стабилизация произойдет, наверное, все успокоится до весны. В противовес этому сейчас действует политика Центробанка по снижению ставки, что приведет к спросу на атвокредиты».

В ближайшие месяцы возможна сезонная коррекция цен вниз до 5%, допускает основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль: «С декабря цены могут начать расти. Не очень сильно, если вдруг выяснится, что спрос будет меньше, чем предложение. А если все, кто хотят купить машины в ноябре, не успеют, то цены даже пойдут вверх. Но в том, что они рухнут вниз, я очень сомневаюсь. Во-первых, у нас довольно серьезный отложенный спрос: мы уже почти третий год продаем меньше, чем рынок может потреблять. А во-вторых, есть риск ослабления рубля».

Называть рынок перегретым пока рано, говорит директор агентства «Автостат» Сергей Целиков: «Будет небольшой движение вверх, но незначительное. Снижение на 1% вниз или подъем на 1,5% многие потребители просто не замечают. Заметно, когда цены меняются кардинально. Такого на рынке сейчас быть не может. В 2025 году объем продаж соответствует прошлому году плюс-минус 1%. Каждый месяц перепродается 500 тыс. автомобилей. Где и кому что не хватало?»

По данным «Автостата», в сентябре на вторичном рынке лидерство сохранила Lada, также в топ-3 вошли Toyota и Kia. И в годовом сравнении отличились автомобили BMW, прибавив 12,5%.

