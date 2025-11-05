Ставропольский агрохолдинг «Династия» вошел в топ-100 инвесторов Forbes

Ставропольский тепличный агрохолдинг «Династия» занял 90 место в топ-100 крупнейших инвесторов России по версии Forbes. Об этом сообщила пресс-служба издания.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсъ

Компания вложила в 2024 году 21 млрд руб. против 16,8 млрд руб. в предыдущем году. Таким образом, объем капиталовложений увеличился на 4,2 млрд руб.

«Династия» связана с крупным производителем овощей «Эко-культура». Номинальным владельцем агрохолдинга является бывший генеральный директор тепличного комплекса «Овощи Черноземья» — одного из предприятий группы «Эко-культура», уточнили в пресс-службе Forbes.

Валентина Любашенко