В Заинске завершено благоустройство парка «Молодежный» за 10,4 млн рублей

В Заинске завершена шестая очередь благоустройства парка «Молодежный» в микрорайоне «Новый город». На эти цели выделили 10,38 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Татарстана.

На территории площадью 350 кв. м обустроена бетонная площадка с покрытием из резиновой крошки, установлены 15 лежаков и спортивное оборудование: воркаут, теннисный стол, боксерская груша. В парке высажены кусты сирени, черемухи и спиреи.

Работы проведены в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Татарстане благоустраиваются 51 парк и сквер с общим финансированием 1,71 млрд руб., из которых 244 млн руб. выделены из республиканского бюджета.

