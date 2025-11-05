Выручка ОДК-УМПО от продажи двигателей превысила 52 млрд рублей за три квартала

За девять месяцев выручка ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК-УМПО) составила около 80,38 млрд руб., по сравнению с тремя кварталами прошлого года она увеличилась на 5,1%. Убытки предприятия увеличились на 7,08 млрд руб. и превысили 9,94 млрд руб. Такие данные содержатся в промежуточной отчетности компании, опубликованной в Центре раскрытия корпоративной информации.

Более 52,1 млрд руб. завод получил за счет продажи новых двигателей (год назад — примерно 51,3 млрд руб.), более 22,7 млрд руб. принесла реализация запчастей, агрегатов и комплектующих (год назад — 19,8 млрд руб.). Выручка за счет ремонта двигателей превысила 4,1 млрд руб.

Себестоимость продаж в этом году увеличилась более чем на 10,1% и достигла 64,6 млрд руб. Объем государственной помощи, полученной ОДК-УМПО, уменьшился с 373,6 млн до 128,6 млн руб.

Дебиторская задолженность за девять месяцев уменьшилась со 154,4 млрд до 128,2 млрд руб., кредиторская задолженность за это же время увеличилась с 25,04 млрд до 34,67 млрд руб.

ПАО «ОДК-УМПО» является крупнейшим производителем авиационных двигателей в России, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха». В 2024 году выручка предприятия составила 130,29 млрд руб., чистая прибыль — 7,8 млрд руб.

Идэль Гумеров