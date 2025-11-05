Зарплатные предложения в сфере рекламы и маркетинга в Прикамье выросли на 13%

С января по сентябрь 2025 года медиана предлагаемой зарплаты в сфере маркетинга, рекламы и PR в Пермском крае составила 66,5 тыс. руб., увеличившись за год на 13%. Об этом сообщают эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

За 9 месяцев 2025 года для специалистов по рекламе было открыто 259 тыс. вакансий по стране. Доля Пермского края на рынке составила 1% — 2,3 тыс. предложений. Большая часть приходится на Москву (45% или 115,4 тыс.) и Санкт-Петербург (12% или 30,1 тыс.).

Основной спрос приходится на менеджеров по маркетингу, интернет-маркетологов (32% от общего спроса), дизайнеров (15%), SMM или контент-менеджеров (11%), аналитиков (11%) и менеджеров по работе с партнерами (11%). Работодатели уделяют особое внимание таким навыкам, как запуск различных видов интернет-рекламы, уверенное пользование сервисами по контекстной рекламе, организация маркетинговых коммуникаций и умение пользоваться искусственными интеллектом.