В Сибири «Ростелеком» запустил новую бизнес-услугу для повышения эффективности продаж

В Сибири «Ростелеком» запустил новый сервис «Таргетированные звонки». Услуга поможет бизнесу вывести на новый уровень автоматизацию коммуникаций с клиентами и повысить конверсию сделок в 2,5-3 раза.

С помощью технологий Big Data услуга позволит максимально точно определять аудиторию, заинтересованную в конкретном продукте, и снизить затраты на «холодные» звонки. Система принимает решения, опираясь на анализ более чем 1 500 параметров: социально-демографических данных, геолокации и увлечений. При этом вся информация обезличена и собирается в рамках ФЗ-152 «О персональных данных».

Вячеслав Куц, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком»:

«“Ростелеком” предлагает одни из самых доступных решений на рынке, сохраняя при этом высокий уровень результативности. Мы используем передовые технологии, включая искусственный интеллект и большие данные, чтобы сделать сервис максимально эффективным. Встроенные инструменты — например, речевая аналитика и анализ трафика — помогают бизнесу эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами, а также анализировать работу своей команды».

Управлять сервисом «Таргетированные звонки» легко и просто: в личном кабинете можно устанавливать критерии, отслеживать результативность разговоров и планировать взаимодействие с клиентами. На сайте «Ростелекома» можно ознакомиться с демоверсией продукта.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Многолетний опыт и надежная технологичная база позволяют нам создавать качественные и эффективные ИТ-решения для бизнеса, которые востребованы во всех сегментах рынка. При этом сервисы “Ростелекома” легко масштабируемы и могут успешно применяться как на крупных промышленных предприятиях, так и в организациях сектора МСП».

