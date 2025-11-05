ФАС выявила картель транспортировщиков ТКО на 4,4 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба выявила картель транспортировщиков твердых коммунальных отходов (ТКО) на сумму 4,4 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба ФАС в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что торги на оказание услуг по транспортированию ТКО проходили в Забайкальском крае. ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Автолидер», ООО «Мехуборка», ООО «Забайкалье», ООО «Трансвэй», ООО «Эко-Гарант», а также хозяйствующего субъекта. Их подозревают в сговоре при участии в торгах по обращению с ТКО, проведенных региональным оператором.

Если вина будет установлена, участникам картеля назначат оборотные штрафы в соответствии с КоАП.