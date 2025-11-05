Предложение квартир в новостройках Челябинска выросло на 56%

В третьем квартале 2025 года в Челябинске предложение жилья в новостройках выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Особенно увеличился выбор однокомнатных (+68%), двухкомнатных (+81%) и трехкомнатных квартир (+70%), сообщает «Авито Недвижимость».

Со стороны покупателей тоже наблюдается интерес к приобретению квартир в недавно построенных домах. В целом активность горожан выросла на 55%. В разрезе форматов жилья больше всего челябинцев привлекают однокомнатные квартиры. На них спрос увеличился в два раза. Далее идут двухкомнатные (+64%), трехкомнатные (+41%) и студии (+17%). При этом средняя стоимость за квадратный метр составила 148 тыс. руб.

Виталина Ярховска