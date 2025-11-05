В правительстве назвали преждевременным увеличение штрафов за пропаганду наркотиков

В Госдуму внесли законопроект, увеличивающий в десять раз штрафы за пропаганду наркотиков.

Проект поправок в ст. 6.13 КоАП подготовили депутаты ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким. Документ предполагает, что санкции за распространение произведений искусства, содержащих информацию о наркотиках, увеличатся для физлиц с 2-4 тыс. руб. до 10-25 тыс. руб., для должностных лиц — с 10-30 тыс. руб. до 25-50 тыс. руб., для юрлиц — с 300-600 тыс. руб. до 500 тыс. — 1 млн руб.

Штрафы за пропаганду наркотиков для физлиц поправки увеличивают с 4-5 тыс. руб. до 25-50 тыс. руб., для должностных лиц — с 40-50 тыс. руб. до 50-75 тыс. руб., для юрлиц — с 800 тыс. — 1 млн руб. до 1-1,5 млн руб. Санкции за пропаганду наркотиков документ повышает для физлиц с 5-30 тыс. руб. до 50-75 тыс. руб., для должностных лиц — с 50-100 тыс. руб. до 75-100 тыс. руб., для юрлиц — с 1-1,5 млн до 1,5-2 млн руб.

В пояснительной записке депутаты указывают, что текущие санкции были установлены в 2010 году и с того момента не пересматривались. Кроме того, в 2024 году число людей, привлеченных к ответственности за пропаганду, выросло в три раза по сравнению с 2020 годом. Также за указанный период выросло число преступлений, связанных с оборотом наркотиков. В январе-апреле 2025 года было выявлено 79,4 тыс. таких преступлений — на 29,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Источник этих данных в пояснительной записке не приводится.

В правительстве указали на достаточный уровень регулирования ответственности за пропаганду наркотиков и напомнили о поправках в УК, ужесточающих ответственность за повторную пропаганду. Они вступают в силу с 1 марта 2026 года. Кроме того, в августе 2024 года КоАП был дополнен новым составом о пропаганде в произведениях литературы и искусства. В связи с отсутствием сформированной правоприменительной практики по новым законам в правительстве поправки депутатов сочли «преждевременными», следует из отзыва.

Полина Мотызлевская