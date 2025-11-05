Умер бывший председатель муниципалитета Ярославля Владимир Голов

Умер Почетный гражданин Ярославля, бывший председатель муниципалитета, бывший заместитель мэра Владимир Голов. Об этом сообщили в муниципалитете Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Голов

Фото: Муниципалитет Ярославля Владимир Голов

Фото: Муниципалитет Ярославля

Владимиру Голову было 88 лет. Он родился 1 ноября 1937 года в деревне Колмово Ермаковского района Ярославской области в многодетной семье. Работал на стройке, служил в армии. В 1976 году окончил заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Работал секретарем парткома треста «Ярхимпромстрой», председателем исполкома Дзержинского районного Совета народных депутатов, первым секретарем Дзержинского райкома КПСС.

«В те времена ему предстояло решать множество сложнейших задач. При нем отстраивалось Брагино, вводились в строй новые детские сады и школы, был открыт кинотеатр "Октябрь", Дворец пионеров, велотрек, проложены трамвайная и троллейбусная линии», — говорится в сообщении муниципалитета.

С 1990 по 2004 год Владимир Голов работал в мэрии Ярославля на различных должностях, включая пост заместителя мэра по градостроительству и первого заместителя мэра. В 2004 году был избран депутатом муниципалитета Ярославля, а затем председателем муниципалитета 4-го и 5-го созывов. В последнее время находился на отдыхе.

«Муниципалитет города Ярославля выражает соболезнования родным и близким в связи со смертью Почетного гражданина города Ярославля Голова Владимира Николаевича. Светлая память о Голове Владимире Николаевиче, его трудах и преданности навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении муниципалитета Ярославля.

Владимир Голов награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами Почета, имеет звание Заслуженного строителя РФ и знак отличия «За заслуги перед городом Ярославлем».

«За свою долгую жизнь он оставил глубокий след в истории Ярославля, став примером служения людям и своему делу. Благодаря своей энергии и работоспособности Владимир Николаевич с честью прошел трудовой путь, от рабочих специальностей до высоких руководящих постов», — написал председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий.

Прощание с Владимиром Головым состоится 7 ноября в 10:00 в ДК имени А.М. Добрынина. В 11:45 состоится отпевание в храме святителя Леонтия Ростовского на Леонтьевском кладбище.

Антон Голицын