МИД России: сдвигов в вопросе возобновления авиасообщения с США нет

Вопрос о возобновлении авиасообщения между Россией и США остается на повестке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Однако, по его словам, пока в этом вопросе не наблюдается сдвигов.

«Мы вопрос с повестки дня не снимаем и продолжим работу в этом направлении»,— сказал Сергей Рябков журналистам.

Прямое авиасообщение между Россией и США было приостановлено в 2022 году. В том же году «Аэрофлот» подпал под американские санкции. На переговорах в апреле Россия предлагала США снять санкции с «Аэрофлота» и заявила, что возобновление авиасообщения помогло бы расширить деловые и общественные связи стран. МИД России считает, что этот вопрос не входит в приоритеты американской стороны.

Лусине Баласян