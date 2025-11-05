Грузоперевозчики заявили, что объезжают Курганскую область из-за риска штрафов

Уральские грузоперевозчики заявили, что начали объезжать Курганскую область из-за «больных» рамок весо-габаритного контроля. Об этом представители сферы заявили на тематической пресс-конференции в Екатеринбурге.

По словам руководителя филиала ассоциации «Грузавтотранс» в Свердловской области Анны Петровой, рамки весо-габаритного контроля зачастую имеют гораздо большую погрешность, чем допустимые 10%, из-за чего грузоперевозчикам приходится недогружать вплоть до 2-4 тонн от нормативного веса. По ее словам, с начала года в суд поступило около 1,5 тыс. оспариваний штрафов на автодороге Шадринск — Миасское.

Заместитель директора ООО «Роса», которое занимается ремонтом дорог в Челябинской и Курганской областях, Дмитрий Краснов сообщил, что компания получила штрафы за нарушение требований весо-габаритного контроля, когда занималась ремонтом дороги, что противоречит требованиям законодательства, а один автомобиль был зафиксирован несколько раз за день. Общая сумма штрафов составила 80 млн руб. По словам господин Краснова, прокуратура внесла представление Курганавтодору из-за выявленных нарушений, однако штрафы отменены не были.

Участник рынка Елена Глазырина добавила, что зачастую пункт неправильно определяет количество колесных осей автотранспорта, из-за чего нарушение тоже может быть выявлено ложно. Предприниматели заявили, что зачастую им приходится объезжать рамки или закладывать в стоимость возможную уплату штрафа, что приводит к удорожанию поездки на 20-30%. Часть перевозчиков признались, что избегают поездок в Курганскую область либо выставляют на них двойные тарифы.

Госпожа Петрова рассказала, что в Свердловской области из 19 рамок сейчас действуют только пять, при этом к одному из пунктов контроля у водителей также возникают вопросы. Она добавила, что союз направляет обращения в отношении проблемных рамок Минтрансу РФ, в приемную полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жоги, однако ситуация не меняется.

Анна Капустина