В Новосибирске семерых сотрудников ЧОПа будут судить за превышение полномочий

Уголовное дело в отношении семи сотрудников ЧОПа, обвиняемых в превышении полномочий (ч. 1 ст. 203 УК РФ), рассмотрит суд Новосибирска. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве, по версии следствия, в ночь на 20 января 2024 года персонал кальянной вызвал сотрудников ЧОПа, чтобы утихомирить буйных посетителей заведения. Прибывший на вызов экипаж вывел нарушителей на улицу и вызвал подмогу, после чего к кальянной приехали еще четыре автомобиля с охранниками.

Чоповцы, говорится в деле, стали задерживать нарушителей, используя слезоточивый газ, резиновые дубинки и наручники, а также применили насилие в отношении не оказывающих сопротивления людей. Охранники нанесли телесные повреждения не только клиентам кальянной, но и водителям стоявших возле заведения автомашин.

Всего по уголовному делу потерпевшими признаны восемь человек, у одного из них врачи диагностировали перелом руки.

Илья Николаев