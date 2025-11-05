Более 30 тыс. жителей Курской области обратились к психологам Красного Креста

Российский Красный Крест с августа 2024 года оказал психологическую помощь более 30 тыс. жителей Курской области, сообщила пресс-служба организации. Среди обратившихся — 4,4 тыс. детей.

«Весь этот год пострадавшим от ЧС в Курской области было очень тяжело. Тяжело и детям, которые впервые в жизни столкнулись с таким стрессом, и взрослым, вынужденным скрывать боль и страх, и пенсионерам, оставляющим родные места»,— говорится в сообщении РКК.

В 2020 году РКК запустил горячую линию и чат-бот психосоциальной поддержки. В апреле организация сообщала, что сервисами воспользовались 250 тыс. человек. Тогда же в РКК указывали, что сейчас наиболее частые обращения связаны с последствиями боевых действий на Украине.

Полина Мотызлевская