Бывший замглавы департамента Минприроды РФ осужден на 9,5 года колонии за взятки

Златоустовский городской суд Челябинской области признал бывшего директора национального парка «Таганай», экс-заместителя руководителя департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных Минприроды РФ Алексея Яковлева виновным в получении взяток. Ему назначено девять лет шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 5 млн руб., а также семилетний запрет на работу в государственной службе и органах местного самоуправления, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что Алексей Яковлев, будучи замдиректора департамента Минприроды РФ, договорился с исполняющей обязанности директора нацпарка Эльвиной Новоселовой о ежемесячной передаче денег в размере 50 тыс. руб. «за счет увеличения премий» сотрудникам «Таганая». Таким образом с марта 2021 года по декабрь 2022-го Алексей Яковлев получил взятки на общую сумму более 1 млн руб.

Суд также установил, что Алексей Яковлев рекомендовал старшему госинспектору нацпарка «Таганай» Евгению Пузанову обратиться к предпринимательнице Ульяне Филипповой с предложением продавать на территории парка сувениры и организовать точку общепита. Часть выручки от бизнеса в размере 2 млн руб. получил Алексей Яковлев.

Эльвину Новеселову приговорили к четырем годам условного лишения свободы и штрафу 2,5 млн руб. Уголовное дело в отношении Ульяны Филипповой и Евгения Пузанова было прекращено из-за их активного участия в расследовании преступления.

Алексея Яковлева задержали в ноябре 2023 года в московском аэропорту Шереметьево. Факт получения взятки был вскрыт сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области.

Ольга Воробьева