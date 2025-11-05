Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывший замглавы департамента Минприроды РФ осужден на 9,5 года колонии за взятки

Златоустовский городской суд Челябинской области признал бывшего директора национального парка «Таганай», экс-заместителя руководителя департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных Минприроды РФ Алексея Яковлева виновным в получении взяток. Ему назначено девять лет шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 5 млн руб., а также семилетний запрет на работу в государственной службе и органах местного самоуправления, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что Алексей Яковлев, будучи замдиректора департамента Минприроды РФ, договорился с исполняющей обязанности директора нацпарка Эльвиной Новоселовой о ежемесячной передаче денег в размере 50 тыс. руб. «за счет увеличения премий» сотрудникам «Таганая». Таким образом с марта 2021 года по декабрь 2022-го Алексей Яковлев получил взятки на общую сумму более 1 млн руб.

Суд также установил, что Алексей Яковлев рекомендовал старшему госинспектору нацпарка «Таганай» Евгению Пузанову обратиться к предпринимательнице Ульяне Филипповой с предложением продавать на территории парка сувениры и организовать точку общепита. Часть выручки от бизнеса в размере 2 млн руб. получил Алексей Яковлев.

Эльвину Новеселову приговорили к четырем годам условного лишения свободы и штрафу 2,5 млн руб. Уголовное дело в отношении Ульяны Филипповой и Евгения Пузанова было прекращено из-за их активного участия в расследовании преступления.

Алексея Яковлева задержали в ноябре 2023 года в московском аэропорту Шереметьево. Факт получения взятки был вскрыт сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области.

Ольга Воробьева

Новости компаний Все