Хабенский объяснил стоимость билетов на спектакль в МХТ до 70 тыс. рублей

Высокие цены на билеты на спектакль «Кабала святош» в Московском художественном театре (МХТ) имени А. П. Чехова объясняются ценовой политикой театра. Об этом в интервью РБК рассказал художественный руководитель театра, актер Константин Хабенский. По его словам, если бы стоимость билетов была ниже, на этом могли бы заработать посторонние люди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Хабенский

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Константин Хабенский

«Мы знаем, как они называются. И, мне кажется, что не совсем правильно дать возможность заработать людям, которые вообще не принимали никакого участия в создании этого спектакля»,— сказал господин Хабенский. Он отметил, что МХТ точно «не переплюнет» цены на «Щелкунчик» в Большом театре. Худрук МХТ считает, что если билеты на все показы спектакля уже распроданы, значит, такие цены «имеют место быть».

Премьера пьесы Михаила Булгакова «Кабала святош» прошла 4 сентября. Режиссер постановки — Юрий Квятковский. Цены на билеты начинались от 3,8 тыс. руб. и достигали 70 тыс. руб. «Жизнь комедианта и директора театра Жан-Батиста Мольера превращается в драматический материал, на который автор проецирует свои взаимоотношения с властью, обществом и судьбой»,— отмечается в описании спектакля. Роль Мольера сыграл Константин Хабенский, Людовика XIV — Николай Цискаридзе под псевдонимом Максим Николаев.