Хабенский объяснил стоимость билетов на спектакль в МХТ до 70 тыс. рублей
Высокие цены на билеты на спектакль «Кабала святош» в Московском художественном театре (МХТ) имени А. П. Чехова объясняются ценовой политикой театра. Об этом в интервью РБК рассказал художественный руководитель театра, актер Константин Хабенский. По его словам, если бы стоимость билетов была ниже, на этом могли бы заработать посторонние люди.
Константин Хабенский
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
«Мы знаем, как они называются. И, мне кажется, что не совсем правильно дать возможность заработать людям, которые вообще не принимали никакого участия в создании этого спектакля»,— сказал господин Хабенский. Он отметил, что МХТ точно «не переплюнет» цены на «Щелкунчик» в Большом театре. Худрук МХТ считает, что если билеты на все показы спектакля уже распроданы, значит, такие цены «имеют место быть».
Премьера пьесы Михаила Булгакова «Кабала святош» прошла 4 сентября. Режиссер постановки — Юрий Квятковский. Цены на билеты начинались от 3,8 тыс. руб. и достигали 70 тыс. руб. «Жизнь комедианта и директора театра Жан-Батиста Мольера превращается в драматический материал, на который автор проецирует свои взаимоотношения с властью, обществом и судьбой»,— отмечается в описании спектакля. Роль Мольера сыграл Константин Хабенский, Людовика XIV — Николай Цискаридзе под псевдонимом Максим Николаев.