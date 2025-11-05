Полиция нашла подростка, нарисовавшего свастику на остановке в Ярославле

Полиция Фрунзенского района Ярославля установила двух подростков, причастных к нанесению краской свастики на остановку Крестобогородская на Московском проспекте. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Полиция опубликовала видеозапись с молодыми людьми 2009 года рождения, на которой один из них признается в противоправных действиях. «Нарисовал свастику вечером первого числа на остановке. Признаю свою вину, раскаиваюсь»,— говорит один из задержанных.

Отдел дознания ОМВД России по Фрунзенскому городскому району возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Один из подростков допрошен в качестве подозреваемого.

Антон Голицын