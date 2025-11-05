Аромат элегантности от «Гранд Отеля Европа»

«Гранд Отель Европа» презентовал коллекцию собственного интерьерного парфюма L’Europe 1875 в обновленных форматах. Старейший отель Санкт-Петербурга на протяжении 150 лет создает особую атмосферу гостеприимства и заботливого сервиса, дополняя ее знаковыми деталями. К их числу относится и эксклюзивный интерьерный аромат, узнаваемый постоянными гостями даже после длительного перерыва. Это непременная часть любого мирового отеля высшего класса. Ароматизация интерьеров уходит корнями в древность. В отелях использование ароматов как уникального «автографа» бренда появилось в 1970-х годах, когда изобрели диффузоры. Для индустрии гостеприимства это был сильный шаг в сторону создания собственного образа и идентичности. У «Гранд Отеля Европа» свой собственный аромат появился почти 20 лет назад. Теплый амброво-ванильный запах был разработан специально для него французским домом Floressence из парфюмерной столицы — Граса — в 2007 году. Он получил название L’Europe 1875, цифра в названии обозначает год, когда гостиница впервые распахнула двери для гостей и жителей Санкт-Петербурга. Теперь этот символ благородной роскоши и спокойствия выходит за стены отеля. Коллекция, посвященная 150-летию гостиницы, выпущена в нескольких форматах: флакон-спрей 50 мл в изящном футляре, парфюмированная свеча и диффузор, украшенный шелковыми кистями ручной работы красного и зеленого цветов, с символичной отсылкой к декоративным кистям из номеров отеля. При выезде гостям дарят миниатюрный флакон L’Europe 1875 — аромата, который позволит почувствовать себя в «Гранд Отеле Европа» даже вдали от него.

Екатерина Чиркова