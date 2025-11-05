На энергоблоке №7 Нововоронежской АЭС завершился плановый ремонт с элементами модернизации

3 ноября 2025 года в 06:40 (мск) энергоблок №7 Нововоронежской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») вышел на 100% мощности после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР*). Накануне, 2 октября, он был включен в сеть.

Фото: Ольга Мартынова

Сотрудники АЭС и подрядной организации «Атомэнергоремонт» выполнили текущий, средний и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования. Также была осуществлена перегрузка активной зоны реактора (часть отработавших кассет с топливом заменили на свежие) и очистка чаши градирни и оросителей с их частичной заменой.

В рамках ППР специалисты выполнили комплекс работ по модернизации системы автоматического регулирования и защиты турбины. Кроме того, была проведена модернизация градирни путем усиления конструкции опорных балок оросителя и внедрения системы мониторинга веса оросителя, которая сигнализирует о необходимости их химической отмывки или замены. Подобные модернизационные работы уже были проведены на энергоблоке №6 в этом году. Цель проведенной модернизации - повысить надежность, безопасность и эффективность работы энергоблока.

«Мы занимаем проактивную позицию и с большим вниманием подходим к вопросам повышения надежности работы энергоблока. Каждый год мы совершенствуем процессы, что позволяет не просто поддерживать, а наращивать уровень эксплуатационной безопасности АЭС. Работы, выполненные на энергоблоке №7 Нововоронежской АЭС, являются важной частью процесса обеспечения безопасной и эффективной работы атомной станции», - прокомментировал заместитель главного инженера по 4-й очереди Нововоронежской АЭС Максим Тучков.

В настоящее время энергоблоки №4, 5, 6 и 7 работают в штатном режиме и несут нагрузку 3740 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Радиационный фон в районе расположения атомной станции соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области.