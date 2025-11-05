Жители Татарстана тратят более половины зарплаты на ипотеку

Ежемесячный ипотечный платеж в Татарстане в среднем составляет 82,5 тыс. руб., что соответствует 56,6% от средней зарплаты в регионе, следует из данных, опубликованных изданием РИА Новости.

Средний размер ипотечного кредита в республике составляет 4,6 млн руб. В Марий Эл этот показатель составляет 3,8 млн руб., размер ипотечного платежа — 66,9 тыс. руб. в месяц, что соответствует 57,9% от дохода.

В Чувашии средний платеж достигает 71,1 тыс. руб. — это 62,4% зарплаты, при среднем кредите в 4 млн руб.

В среднем по России ипотечный платеж составляет 81,1 тыс. руб., или 61,7% от средней зарплаты заемщика.

Анна Кайдалова