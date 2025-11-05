В Челябинске сервис аренды самокатов Whoosh завершил сезон

Сервис Whoosh официально завершил сезон электросамокатов в Челябинске. За это время в городе совершено более 2 млн поездок. Средняя продолжительность каждой из них составила 12 минут, расстояние — 4 км, сообщает пресс-служба оператора.

Наиболее популярные маршруты поездок в этом сезоне проходили по проспекту Ленина, Северо-Крымской улице, Комсомольскому проспекту, улицам Братьев Кашириных и Гагарина. Как подчеркивают в пресс-службе сервиса кикшеринга, благодаря системной работе ГАИ, администрации и сервиса по обучению правил дорожного движения и контролю за их соблюдением, только 0,02% пользователей за этот год снизили рейтинг из-за неправильной парковки или пересечения автомобильной дороги без спешивания. Еще 10% челябинцев ездят не так часто, об их поведении за рулем самоката пока недостаточно данных. Более 89% горожан получили высший рейтинг в сервисе.

При этом коэффициент аварийности, или число аварий на 100 тыс. поездок, сократился на 40%. Позитивная статистика наблюдалась во всех районах города и не зависела от времени суток или наличия либо отсутствия зон автоматического снижения скорости.

Что касается соблюдения пользователями возрастных ограничений, сервис приостановил в этом сезоне почти 2,4 тыс. аккаунтов из-за несоответствия возраста благодаря верификации через банк ID. Более 1,7 тыс. подобных личных кабинетов принадлежат подросткам 14-15 лет.

Виталина Ярховска