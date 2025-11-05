За девять месяцев 253 нижегородца получили травмы при передвижении на самокатах
В Нижегородской области за девять месяцев текущего года сотрудники ГАИ выявили и пресекли 536 нарушений правил дорожного движения при использовании электосамокатов. Также они выявили пять случаев, когда самокатом управляя человек в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Еще шесть человек привлечены к ответственности за то, что при передвижении на самокатах создавали помехи для другого транспорта.
По данным ГАИ, за январь-сентябрь количество ДТП с участием лиц, управляющих средствами индивидуальной мобильности, сократилось в Нижегородской области на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 278 до 244).
За девять месяцев различные травмы при использовании самокатов получили 253 человека (в 2024 году — 290 человек). Один человек погиб.