За девять месяцев 253 нижегородца получили травмы при передвижении на самокатах

В Нижегородской области за девять месяцев текущего года сотрудники ГАИ выявили и пресекли 536 нарушений правил дорожного движения при использовании электосамокатов. Также они выявили пять случаев, когда самокатом управляя человек в состоянии алкогольного опьянения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Еще шесть человек привлечены к ответственности за то, что при передвижении на самокатах создавали помехи для другого транспорта.

По данным ГАИ, за январь-сентябрь количество ДТП с участием лиц, управляющих средствами индивидуальной мобильности, сократилось в Нижегородской области на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 278 до 244).

За девять месяцев различные травмы при использовании самокатов получили 253 человека (в 2024 году — 290 человек). Один человек погиб.

Андрей Репин