После пожара в дачном доме в Сургуте возбуждено уголовное дело

После пожара в двухэтажном дачном доме в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. На пожаре погибли семь человек, в том числе четверо детей. Еще трое пострадали.

Во время расследования назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Личности погибших и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Возгорание произошло ночью 5 ноября. Огонь охватил здание площадью 72 кв. м. Обрушились кровля и межчердачные перекрытия. В тушении участвовали 42 специалиста и 13 единиц техники, от МЧС — 31 человек и восемь единиц техники.