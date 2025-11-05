В Никольском районе Пензенской области отремонтировали мост длиной 90 м

В Никольском районе Пензенской области завершился ремонт моста через реку Айва. Его уже ввели в эксплуатацию, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ремонт моста длиной около 90 м рядом с селом Тюнярь выполнялся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Объект расположен на автодороге региональной опорной сети «Городище — Никольск — Ночка».

Специалисты заменили консольные части, восстановили укрепление конусов, обновили мостовое полотно. Также они установили новые барьерные и перильные ограждения, провели гидроизоляцию.

Павел Фролов