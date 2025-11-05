В Самаре прошел самый массовый забег в истории города

В Самаре 5 ноября прошел забег «Чистый спорт», приуроченный к XIII международному спортивному форуму «Россия — спортивная держава». Его. участники пробежали 5 км по центру города.

В забеге участвовали как профессиональные спортсмены, так и обычные жители. Перед стартом для всех была организована разминка под руководством двукратной олимпийской чемпионки, биатлонистки Анны Богалий и олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Легкова.

В мероприятии приняли участие 10 тыс. человек. «Чистый спорт» стал самым массовым забегом в истории Самары. Маршрут проходил через ключевые достопримечательности города, включая площадь Куйбышева и площадь Революции.

Андрей Сазонов