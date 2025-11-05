В Башкирии экс-сотрудница банка похитила более 1,9 млн рублей

Караидельский межрайонный суд вынес приговор бывшей работнице кредитной организации, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Ее признали виновной в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и покушении на него (ст. 30 УК РФ, ч. 3 УК РФ), краже (ст. 159 УК РФ) и незаконном использовании информации, содержащей персональные данные, полученной путем неправомерного доступа к средствам ее хранения, с использованием своего служебного положения (ст. 272.1 УК РФ). Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

Установлено, что в мае-сентябре 2024 года фигурантка уголовного дела оформляла кредитные карты, используя данные клиентов банка. Также, имея доступ к управлению банковскими счетами двух человек через мобильное приложение, она обналичила их средства. В общей сложности сотрудница получила и присвоила более 1,9 млн руб.

Подсудимая признала вину и частично возместила ущерб.

