В Оренбуржье водителя автомобиля обвиняют в нарушении ПДД и причинении тяжкого вреда человеку

Утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Алексеевского района по уголовному делу по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в апреле обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он управлял автомобилем «Джили» и двигался по автодороге Троицкое — Баландино с превышением скорости. Не справившись с управлением, водитель допустил уход автомобиля в занос с последующим съездом в кювет и опрокидыванием. В результате ДТП пассажир получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован. Уголовное дело направлено в Бугурусланский районный суд.

Руфия Кутляева