В России зарегистрировали всего 13 новых машин Renault с начала года

С января по сентябрь группа Renault продала 1,7 млн автомобилей по всему миру, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Реализованы 1,17 млн машин Renault, более 520 тыс. Dacia и 7,4 тыс. Alpine. При этом в России за девять месяцев года на учет встали только 10 новых легковых Renault и три машины Dacia. Об этом сообщил аналитик «Автостата» Сергей Целиков.

«Лучшими годами для Renault в России были 2013-2014 годы», — отметил эксперт в Telegram-канале. По его словам, тогда автопроизводитель продал 202 тыс. и 198 тыс. новых легковых машин соответственно.

За все время присутствия Renault в России было продано 2,17 млн машин. По общему объему продаж бренд входит в топ-3 вместе с Kia (2,63 млн) и Hyundai (2,62 млн).