СКР проверяет обстоятельства гибели четырех человек на реке Вишере

Следователями Чердынского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю устанавливаются обстоятельства гибели четырех мужчин на реке Вишере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

3 ноября 2025 года в реке Вишере на расстоянии около 1 км от поселка Данилов Луг обнаружены тела двух мужчин 1958 и 1983 годов рождения рядом с лодкой. Тела были запутаны в рыболовных сетях. В 1,5 км от поселка Данилов Луг следователями найдена еще одна перевернутая лодка. Рядом с ней также обнаружены тела двух мужчин, 1959 и 1971 годов рождения, запутанные в рыболовные сети. По предварительным данным, происшествия случились во время ночной рыбалки.

Следователями назначены и проводятся необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.