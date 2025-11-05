Более 3,7 тысяч юридических лиц в Саратовской области оптимизировали потребление газа с «умными» счетчиками

Бизнес региона активно внедряет цифровые решения в сфере энергопотребления. По данным «Газпром межрегионгаз Саратов», на октябрь 2025 года в области более 3,7 тыс. юридических лиц сделали выбор в пользу интеллектуальных приборов учета газа. Это на 67% больше аналогичного периода прошлого года.

Главное преимущество таких приборов – точный контроль и прозрачность потребления. Система позволяет детально анализировать расход газа по часам, устанавливать лимиты и оперативно управлять затратами.

Данные автоматически передаются поставщику ежемесячно, исключая ручной ввод показаний и возможные ошибки. Доступ к информации возможен через личный кабинет или мобильное приложение.

«Функция оперативного мониторинга – еще одно важное преимущество интеллектуальных приборов учета. Она позволяет быстро реагировать на нештатные ситуации и существенно повышает безопасность эксплуатации газового оборудования», – отметил начальник управления учета газа ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» Сергей Куприянец.

