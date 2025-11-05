В Омской области в ДТП погибли два человека

На 588-м километре автодороги Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП. Погибли 30-летний водитель Chery Arrizo и пассажирка, девушка 2004 года рождения, сообщил Telegram-канал УМВД России по Омской области.

По данным правоохранительного ведомства, трагедия произошла в Любинском районе около 10:20. Как установила полиция, водитель Chery Arrizo не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с «КамАЗом».

Причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки, отметили в региональном УМВД.

Михаил Кичанов