Крупное картофелехранилище сгорело в Ярославской области

В деревне Дубки Некрасовского округа Ярославской области 2 ноября произошел пожар на складе картофеля, уничтоживший 1,5 тыс. т продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар уничтожил склад площадью 700 кв. м. В тушении огня участвовали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Также были утрачены картофелесажалка, машина для сухой очистки овощей, тракторные колеса, деревообрабатывающий станок и электроинструмент. Повреждены оборудование упаковочной линии и робот-паллетайзер.

К счастью, никто из людей не пострадал. По предварительным данным, возгорание могло быть вызвано аварийным режимом работы электросети. Ведется проверка.

Всего в Ярославской области в 2025 году было собрано 42 тыс. т картофеля.

Антон Голицын