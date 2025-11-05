По факту загрязнения почвы в Пермском крае возбуждено уголовное дело

Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту загрязнения почвы на территории Юсьвинского муниципального округа, сообщает телеграм-канал надзорного органа. В ходе мероприятий было установлено, что на территории Юсьвинского лесничества имеется разлив нефтепродуктов. Их содержание на загрязненном участке превышено более чем в 8 тыс. раз по сравнению с фоновыми показателями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Пермского края Фото: прокуратура Пермского края

Материалы прокурорской проверки были направлены в органы предварительного расследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли). Ход расследования уголовного дела находится на контроле природоохранной прокуратуры.