Самарского перевозчика оштрафовали за то, что не досматривал транспорт и пассажиров
Перевозчик из Самары, ООО «Автостар», уличен в нарушениях транспортной безопасности. Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Проверка показала, что компания, которая отвечает за перевозку по маршруту Нижний Новгород — Самара, не проводит обязательный досмотр транспорта, пассажиров и багажа на ближайших объектах инфраструктуры.
В связи с этим прокуратура возбудила административное дело по ст. 11.15.1 КоАП РФ о неисполнении требований транспортной безопасности. Контрольный орган оштрафовал компанию в 50 тыс. руб.