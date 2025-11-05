Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Самарского перевозчика оштрафовали за то, что не досматривал транспорт и пассажиров

Перевозчик из Самары, ООО «Автостар», уличен в нарушениях транспортной безопасности. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проверка показала, что компания, которая отвечает за перевозку по маршруту Нижний Новгород — Самара, не проводит обязательный досмотр транспорта, пассажиров и багажа на ближайших объектах инфраструктуры.

В связи с этим прокуратура возбудила административное дело по ст. 11.15.1 КоАП РФ о неисполнении требований транспортной безопасности. Контрольный орган оштрафовал компанию в 50 тыс. руб.

Георгий Портнов