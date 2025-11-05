Предлагаемая зарплата рекламщикам в Башкирии выросла на 14%

В Башкирии с января по сентябрь этого года медиана предлагаемой зарплаты в сфере рекламы, маркетинга и PR составила 64,1 тыс. руб., она выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба hh.ru. Самую большую зарплату работникам креативной индустрии предлагали в Чукотском АО —–110 тыс. руб., Москве – 106,9 тыс. руб., Магаданской области — 100 тыс. руб., Московской области – 91,5 тыс. руб., Санкт-Петербурге — 91 тыс. руб.

За девять месяцев этого года в Башкирии доля от всех предложений в России в этой сфере составила 1% — 2,6 тыс. Всего в стране для специалистов в области рекламы открыто 259 тыс. вакансий, отмечается в сообщении. Большая часть таких предложений приходится на Москву — 45% или 115,4 тыс. вакансий и Санкт-Петербург (12% или 30,1 тыс.), около 3% — на Краснодарский край (8,6 тыс.), Свердловскую область (8,2 тыс.), Татарстан (7,6 тыс.) и Московскую область (6,8 тыс.).

Майя Иванова