Нижегородец потерял 2,5 млн рублей при покупке автомобиля через интернет

Житель Арзамаса стал жертвой мошенников, покупая автомобиль через интернет. По данным полиции, аферисты предложили ему перевести деньги в качестве аванса за покупку.

Нижегородец отправил на указанный ему счет 2.5 млн руб. После этого мошенники перестали выходить на связь.

Позже в полиции потерпевший признался, что знал о такой схеме мошенничества, но не смог распознать обман.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Андрей Репин