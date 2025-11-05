Нижегородец потерял 2,5 млн рублей при покупке автомобиля через интернет
Житель Арзамаса стал жертвой мошенников, покупая автомобиль через интернет. По данным полиции, аферисты предложили ему перевести деньги в качестве аванса за покупку.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Нижегородец отправил на указанный ему счет 2.5 млн руб. После этого мошенники перестали выходить на связь.
Позже в полиции потерпевший признался, что знал о такой схеме мошенничества, но не смог распознать обман.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).