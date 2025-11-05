Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Нижегородец потерял 2,5 млн рублей при покупке автомобиля через интернет

Житель Арзамаса стал жертвой мошенников, покупая автомобиль через интернет. По данным полиции, аферисты предложили ему перевести деньги в качестве аванса за покупку.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородец отправил на указанный ему счет 2.5 млн руб. После этого мошенники перестали выходить на связь.

Позже в полиции потерпевший признался, что знал о такой схеме мошенничества, но не смог распознать обман.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Андрей Репин