На ремонт крыльца Курултая Башкирии из бюджета выделят до 12,5 млн рублей

Подведомственное управлению делами главы Башкирии Хозяйственное управление ищет подрядчика для ремонта входных групп здания Курултая. На ремонт двух крылец, следует из публикации на портале госзакупок, из бюджета Башкирии выделят до 12,5 млн руб. Итоги аукциона будут подводиться 11 ноября.

В работы входит замена гранитных ступеней и парапетов, металлических перил и витражей. Кроме того, планируется заменить прилегающую гранитную брусчатку.

На ремонт отводится срок до 20 декабря.

Идэль Гумеров